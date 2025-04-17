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        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci hakkında, "Kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı hassasiyeti muhafaza edeceğiz. Terör belasından tamamen kurtulup terörsüz Türkiye hedefimize ulaştığımızda önümüzde yepyeni sayfa açılacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:07
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        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde konuştu.

        Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Yurt içinde ve yurt dışında görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuma sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennete vatana sahip çıkmayı, Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini yeşertmeyi hepimize nasip etmesini diliyorum.

        2094 komando uzman erbaşımızı tebrik ediyorum. Vazifelerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Modern, güçlü eğitimle komando erbaşlarımızı hayatın zorluklarına hazırlayan komutanlara teşekkür ediyorum.

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        2 hafta sonra birliklerine katılacak en yalçın tepelerde, en derin sularda vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin, al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz.

        Bu toprakları al kanlarıyla sulayan bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet ebet müddet ilkesiyle asırlardır mücadele eden şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuruyla tahkim eden milletiz. Sancaktarlığını yaptığımız kutlu dava ile temaruz etmiş, bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız.

        TÜRKİYE BARIŞIN TARAFINDA

        Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını istemektedir. Yıllardır istikrarsızlıkla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz.

        Gazze'de katliam son bulsun, Suriye huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna savaşı nihayete ersin istiyoruz.

        TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KAYNAĞINDA KURUTMA NOKTASINA GELDİK

        Ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekâtlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Şimdi Terörsüz Türkiye amacımıza ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz. Kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı hassasiyeti muhafaza edeceğiz. Terör belasından tamamen kurtulup terörsüz Türkiye hedefimize ulaştığımızda önümüzde yepyeni sayfa açılacak.

        Sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bağlamış mazlumlar için mücadele eden birer çelik pençesiniz."

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