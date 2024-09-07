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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde çevre felaketi var | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde çevre felaketi var

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söyleyemeye gerek duymuyorlar. Talana ve çevre felaketine yol açan yöneticilerin beceriksizlik paçalarından akıyor. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:17
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        "İzmir Körfezi'nde çevre felaketi var"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Göynük'te toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaelimizi daha modern şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Mavi suları eski berraklığına kavuşturuyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımızla birlikte Büyükşehir Belediyemize kolaylıklar diliyorum.

        Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri yok. İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söyleyemeye gerek duymuyorlar. Talana ve çevre felaketine yol açan yöneticilerin beceriksizlik paçalarından akıyor. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin.

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        Toplam 300 yatak sayısı ile hastanemiz sizlerin hizmetinde. Son derece modern sağlık tesisini istifadenize sunuyoruz. Gebze İlyasbey, Darıca, Gölcük'teki aile sağlığı merkezlerinin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

        22 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle emrinizdeyiz. Necati Çelik hastanesini açıyoruz, tüm ihtiyacınızı gidereceksiniz.

        Ülke menfaati olan her işe kulp takan müzmin muhalifleri millete havale ediyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün de hizmet dışında amacımız yok. Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz.

        Bugün mutluyum, Rahmetli Necati Çelik kardeşimizin adını verdiğimiz bu muhteşem eseri sizlerin emrine veriyoruz. Zira bir taratan şehir hastanesi, bir taraftan Gölcük Devlet Hastanesi sizlerin emrinde.

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