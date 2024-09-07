Cumhurbaşkanı Erdoğan Göynük'te toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaelimizi daha modern şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Mavi suları eski berraklığına kavuşturuyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımızla birlikte Büyükşehir Belediyemize kolaylıklar diliyorum.

22 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle emrinizdeyiz. Necati Çelik hastanesini açıyoruz, tüm ihtiyacınızı gidereceksiniz.

Toplam 300 yatak sayısı ile hastanemiz sizlerin hizmetinde. Son derece modern sağlık tesisini istifadenize sunuyoruz. Gebze İlyasbey, Darıca, Gölcük'teki aile sağlığı merkezlerinin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri yok. İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söyleyemeye gerek duymuyorlar. Talana ve çevre felaketine yol açan yöneticilerin beceriksizlik paçalarından akıyor. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin.

Ülke menfaati olan her işe kulp takan müzmin muhalifleri millete havale ediyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün de hizmet dışında amacımız yok. Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz.

Bugün mutluyum, Rahmetli Necati Çelik kardeşimizin adını verdiğimiz bu muhteşem eseri sizlerin emrine veriyoruz. Zira bir taratan şehir hastanesi, bir taraftan Gölcük Devlet Hastanesi sizlerin emrinde.