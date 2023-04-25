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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Yurt dışından gelen misafirlerimiz olmak üzere her birinize teşekkür ediyorum. Kısa süre önce madalyalar ve nişanlara, üstün fedakarlık madalyasını da ekledik.

"35 BİN PERSONEL BÖLGEDE BİLFİİL YER ALDI"

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıyla sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şu an bu salonda bulunan misafirlerimiz madalya ve nişana layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil yer aldı. Toplam 275 bin kişi bölgede yer aldı. Kimi elinde avucunda ne varsa göndererek kimi bölgeye gelerek desteğini sundu.

"MANEVİ BİRER HATIRA OLACAK"

Bölgede 34 sahra hastanesi kuruldu. Çok sayıda ülke destek de bulundu. Yerli yabancı toplam inşallah 55 bin kişiye madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Burada bir hususun altını çizmemiz gerektiğine de inanıyorum. Bugün takdim ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi birer hatıradır. Ülkemiz ve milletimiz adına edilmiş samimi bir teşekkürün ifadesidir. Fakat takdir ve taldifin asıl büyüğü sizlerin depremzedelerimiz başta olmak üzere 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesna yerdir.

"NEREDEYSE HASAR GÖRMEYEN BİNA KALMADI"

Ayaza soğuğa ve yağmura karşı mücadele ederek asrın felaketinin sembolleri haline geldiniz. Ülkemizin yaşadığı en büyük felakette hepimize umut aşıladınız. Milletimiz sizlerin bu insan üstü gayretlerini hiçbir zaman unutmayacak. Devlet olarak biz de övünçle ve elbette teşekkürle kahramanlarımızı anmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi insanlık tarihinin en yıkıcı tabii afetlerinden biridir. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Afete maruz kalanlar ve sonrasında bölgeye gidenler bir küçük kıyameti yaşadıklarını söylediler. Neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı.

"TAM KADRO SAHADAYIZ"

Tahrip olan alt yapı ve üst yapıyı yeniden elden geçiriyoruz. 57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. Vefat edenlerin yakınlarına 28 milyar lira ödeme yaptık. Yaklaşık 3,5 milyon insanımızı kamu tesislerinde ve geçici barınma tesislerinde misafir ediyoruz. Bölgede toplam 650 bin yeni konut yapmayı planlıyoruz. Tam kadro sahadayız.

Umudumuzu daima diri tuttuk. Tarih boyunca nice badireyi beraber atlattıysak bugün de beraber bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz."