Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.