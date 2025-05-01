Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Habertürk Anasayfa