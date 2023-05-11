Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş ve Muhsin Yazıcıoğlu mesajı

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta vatandaşlara sesleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, "Sivas Demir Çelik Fabrikası'nı kamulaştıracağım binlerce işçi çalışacak, 22 yıldır yapmıyorlar. Yapamadılar Bay Kemal, 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslılara teslim edecek. Göreceksiniz" diye sözlerine başladı.

"Ayrımcılık benim kitabımda yoktur" diye sözlerini sürdüren Kılıçdroğlu, "Görüşü, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. Ayrıca, bu taşeron işçi belası bitmiş değil. Taşeron işçilerin tamamına kadro vereceğiz onlarda evlerine huzur içinde iş güvenceleri olarak her zaman gidecekler" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sivas'ın güzel bir coğrafyası ve bereketli bir toprağı var. Peki buğdayı neden dışardan alıyoruz. Güneş de var, su da var. Neden üreticiyi, çiftçiyi küstürdük" dedi.

"KÖYLER BOŞALDI"

"Köy okullarını yeniden açacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün köylerde öğretmenlerimiz olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Köyler boşaldı. İnsanlar evladını okutmak için köyünü terk ediyor. Dışarıda atama bekleyen 100 binler var. Sadece öğretmen, imam değil; ziraat mühendisi, veteriner hekim olacak. Bunların tamamını yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KADINLARI ELE GÜNE MUHTAÇ ETMEYECEĞİM"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir evde bir anne çocuğunu okula gönderirken, beslenme çantasına koyacak bir şey bulamıyorsa, bir anne pazardaki yangını mutfağa taşıyorsa, milyonlarca evde elektrikler, doğalgaz kesiliyorsa buna sessiz kalamayız. Aile Destekleri Sigortasını getireceğiz. Kadınların bankada hesabı olacak. Hiçbir kadını ele güne muhtaç etmeyeceğim" dedi.

"Sinan Ateş'in katillerini unutmadım" diyen Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Yazıcıoğlu'nun oğlu geldi. Ona da söz verdim. Olayı tüm ayrıntılarıyla ortaya koyacağım. Gizli kapaklı bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı