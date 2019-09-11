11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çorum'da deprem oldu! AFAD'ın geçtiği bilgilere Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Amasya'nın Merzifon ilçesinde de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ - 11 EYLÜL SON DEPREMLER
2019.09.11 23:02:55 40.6443 35.3878 5.5 -.- 3.3 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) 2019.09.11 23:01:41 40.6302 35.3870 5.0 -.- 3.9 3.9 YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) 2019.09.11 21:38:34 36.8313 36.8507 15.1 -.- 2.6 -.- GOZKAYA-(KILIS) 2019.09.11 20:50:28 35.3403 27.7088 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ 2019.09.11 18:14:38 36.8778 27.3405 7.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.09.11 17:55:35 37.7927 29.7525 12.8 -.- 1.6 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) 2019.09.11 17:48:26 37.8375 29.6760 9.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.09.11 17:10:49 37.1102 34.5505 5.3 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) 2019.09.11 16:53:54 38.5967 43.0052 34.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU 2019.09.11 16:28:37 39.0592 26.8225 15.8 -.- 1.6 -.- YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR) 2019.09.11 15:43:10 39.1328 27.5888 0.0 -.- 1.9 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) 2019.09.11 14:30:55 37.8640 29.6877 5.7 -.- 3.1 3.2 AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) 2019.09.11 13:56:56 38.7320 43.1560 21.9 -.- 2.3 -.- VAN GOLU 2019.09.11 13:55:29 37.1362 34.6300 3.8 -.- 1.9 -.- KORMENLIK-CAMLIYAYLA (MERSIN) 2019.09.11 12:27:29 38.9780 32.5640 27.6 -.- 2.0 -.- YESILDERE-CIHANBEYLI (KONYA) 2019.09.11 12:25:38 39.0928 27.5435 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) 2019.09.11 12:14:07 39.8712 41.3250 9.4 -.- 2.0 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) 2019.09.11 12:04:20 39.3297 27.7657 0.0 -.- 1.4 -.- KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) 2019.09.11 11:36:35 38.6557 30.1157 19.7 -.- 1.5 -.- CUKURCA-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) 2019.09.11 11:13:13 38.1358 24.0195 1.1 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN 2019.09.11 10:44:40 40.1153 28.3212 17.0 -.- 2.0 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) 2019.09.11 10:39:13 39.3523 27.6127 10.6 -.- 1.5 -.- YESILHISAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) 2019.09.11 10:07:21 38.2168 42.9355 19.5 -.- 1.5 -.- KAYALAR-GEVAS (VAN) 2019.09.11 09:28:46 37.3302 29.8183 5.0 -.- 1.7 -.- TEFENNI (BURDUR)
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