'Çocuk gelin' oranında önemli düşüş

HABERTURK.COM

Türkiye'nin en acı sorunlarından birini çocuk yaşta evlilikler oluşturuyor. Bu sorunla mücadele noktasında önemli çalışmalar yürüten UNICEF'ın aktardığı bilgilere göre Türkiye'de yasal evlenme yaşı 18.

Ancak çocuklar 17 yaşına bastıklarında ailelerinin veya yasal vasilerinin izniyle evlenebiliyorlar. 16 yaşındaki çocuklar ise 'istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla' mahkemeden alınan özel izinle evlenebiliyor.

'PEK ÇOK ÇOCUK, ZORLA EVLENDİRİLME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA'

UNICEF, Türkiye'de pek çok kız çocuğunun, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle çocuk yaşta, erken ya da zorla evlendirilme riski ile karşı karşıya bulunduğunu da hatırlatıyor. Bu sorunla mücadele için de UNICEF, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ile merkezi düzeyde işbirliği yapıyor.

19 YILDA YÜZDE 5'LİK BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yılardır çözülmeyi bekleyen bu sorunla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun '2021 yılı İstatistiklerle Çocuk' çalışmasında önemli detaylar yer aldı. Çalışmadaki evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2021 yılında yüzde 2,3'e düştü.

Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2021 yılında yüzde 0,1 oldu.