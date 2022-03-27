Cizre'den Ankara'ya araç almak için gitti, öldürüldü!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi muhasebeci Hüseyin Angı, internette gördüğü satılık araç ilanının sahibi M.T'yi arayarak aracı almak istediğini söyledi. Angı, M.T. ile telefonda anlaşması üzerine aracı görmek ve almak için 23 Mart'ta Ankara'ya geldi. İ.A. ve R.S. adlı kişiler, Hüseyin Angı'yı kiralık araçla karşılayıp, söz konusu aracı göstermek için Gölbaşı ilçesine götürdü.
AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Şüpheliler, Angı'yı patika yolda silah zoruyla araçtan indirip, av tüfeği ile 2 el ateş ederek öldürdü. Şüpheliler, Angı'nın cesedini, üzerindeki cep telefonu ile cüzdanını aldıktan sonra aracın bagajına koyup, Dikilitaş köyü mevkisinde sazlık alana attı. Cep telefonunu ise kırıp toprağa gömdüler. İ.A. ve R.S, olayda kullandıkları aracı temizleyip, av tüfeğini Karaali köyü yolu üzerinde atıl vaziyetteki fabrika bahçesine saklayarak uzaklaştı.
YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hüseyin Angı'ya ulaşamayan yakınlarının şüphelenip, polise başvurması üzerine yapılan araştırmada Angı'nın cesedi sazlık alanda bulundu. Polisin çalışması sonucu kaçan şüpheliler İ.A. ve R.S. ile ilan sahibi M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği de bulundu.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık', İ.A. ve R.S. ise 'birden fazla kişi tarafından yağma', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından mahkemece tutuklandı.
"HASTA ÇOCUĞUNU TEDAVİYE GÖTÜRMEK İÇİN ARABA ALMAK İSTEDİ"
Angı'nın cenazesi Cizre'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Ağabeyinin ölüm haberiyle çok büyük acı yaşadıklarını ifade eden Ahmet Angı, "Ağabeyim, hasta çocuğunu tedaviye götürüp getirmek için bu aracı almaya gitti ancak araç yerine cenazesi geldi. Bizler bu acıyı yaşadık başka aileler, başka insanların bu acıyı yaşamaması için fail ve faillerin adalet önünde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi.
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