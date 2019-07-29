İstanbul Fatih'teki Mimar Kemalettin Mahallesi'nde, geçtiğimiz cuma günü Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endincan'dan (62) haber alamayan çalışanlar, Edincan'ın sahip olduğu otelin ikinci katındaki odasına girdi. Çalışanlar, Endican'ın elleri kolları ve ağzı, koli bandıyla bağlı bir şekilde cansız bedeniyle karşılaştı.

ÖLDÜRÜP KASANIN ANAHTARINI ALDILAR

DHA'daki habere göre Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, otelin güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin, otelde çalışan resepsiyon personeli Xasanjon A. (25) ve otelde garsonluk yapan Sakhıb A. (34) olduğu tespit edildi. İki çalışanın otel müdürünün cebinden kasa anahtarını almak için planlı olarak cinayeti işledikleri ve cebindeki kasa anahtarını ve telefonunu aldıkları öğrenildi.

GASP ETTİKLERİ TELEFONU SATTILAR

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturmada iki otel çalışanın, otel sahibinin cebindeki kasa anahtarını almak için plan yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Cuma akşamı otel odasının ikinci katındaki odaya bir bahaneyle otel müdürünü çıkarıp, cebindeki kasa anahtarını alarak kasadaki paraları alıp kaçacakları öğrenildi. Otel odasına çıkan Endican'ın üzerine iki şüphelinin çökerek etkisiz hale getirdikleri ağzını elini ve ayağını koli bandıyla bağladıkları tespit edildi. Otel müdürü Abdulsamih Endincan'ın koli bandıyla nefessiz kalarak can verdiği bilgisine ulaşıldı. Otel müdürünün cebinde bulunan kasa anahtarı ve telefonu alan şüphelilerin daha sonra Aksaray'da bulunan bir telefoncuya giderek telefonu sattıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖZBEKİSTAN'A KAÇTI

Polis, şüpheli otel çalışanlarını yakalamak için çalışma başlattı. Cumartesi gece saatlerinde ekipler şüphelilerden otelde garson olarak çalışan Sokhıb A.'yı Aksaray'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan garson Sokhıb A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Resepsiyon çalışanı Xasanjon A.'nın Özbekistan'a kaçtığı ve getirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.