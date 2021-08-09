Çılgına döndü, öfkesini böyle çıkardı

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, öfkesini kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsın aracından çıkardı. Kadının aracı taş yağmuruna tuttuğu o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesini araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Çılgına dönen kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendisini bekleyen şahsın aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.