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Tartıştığı eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü

Türkiye gece saatlerinde kan donduran bir çifte cinayete tanık oldu. Kars'ta meydana gelen olayda bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Giriş: 12.06.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Çifte vahşet! Tartıştığı karısı ile kayınbiraderini öldürdü! - Haberler
DHA

Kars'ın Selim ilçesinde M.B., tartıştığı eşi Ö.B. ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da 4 çocuk annesi Ö.B., tartıştığı eşi M.B. tarafından dövülünce Kars'ın Selim ilçesi Eskigazi köyünde oturan ailesinin yanına gitti.

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Bunun üzerine M.B. de eşinin peşine düştü. Köye gelen M.B., gece saatlerinde tartıştığı eşi ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle vurdu.

Şüpheli kaçarken, 2 kardeş hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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