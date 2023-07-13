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Yerel seçimlere giderken, CHP ile İYİ Parti arasında kritik bir temas gerçekleşti. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak ile bir araya geldi.

Seçimlerden sonra hem CHP hem de İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın seçim ittifakı olduğu ve seçimler bittiği için ittifakın da fiilen bittiği açıklamaları geldi.

2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde ittifak ihtimalleri için ise kapılar tam kapatılmadı.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, "Ülkenin her yanında seçimlere girecek kudret ve kabiliyeti olan bir partiyiz. İşbirliği gündem olursa o da oturulur, konuşulur, elbette bunları da dikkate alırız." ifadelerini kullandı. Bu demecin yayınladığı gün İYİ Parti ve CHP arasında kritik bir temas gerçekleşti. REKLAM CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak bir araya geldi.