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        CHP ve İYİ Parti arasında 'yerel' teması

        31 Mart 2014'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde, CHP ve İYİ Partili isimler bir araya geldi. CHP'li Ahmet Akın ile İYİ Partili Burak Akburak bir araya geldi

        Mahir Kılıç
        mahirkilic@haberturk.com
        Giriş: 13.07.2023 - 11:43
        CHP ve İYİ Parti arasında 'yerel' teması
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        Yerel seçimlere giderken, CHP ile İYİ Parti arasında kritik bir temas gerçekleşti. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak ile bir araya geldi.

        Seçimlerden sonra hem CHP hem de İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın seçim ittifakı olduğu ve seçimler bittiği için ittifakın da fiilen bittiği açıklamaları geldi.

        2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde ittifak ihtimalleri için ise kapılar tam kapatılmadı.

        İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, "Ülkenin her yanında seçimlere girecek kudret ve kabiliyeti olan bir partiyiz. İşbirliği gündem olursa o da oturulur, konuşulur, elbette bunları da dikkate alırız." ifadelerini kullandı. Bu demecin yayınladığı gün İYİ Parti ve CHP arasında kritik bir temas gerçekleşti.

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        CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak bir araya geldi.

        İYİ PARTİ'DE YAKLAŞIK BİR SAATLİK GÖRÜŞME

        Edinilen bilgiye göre, görüşme talebi CHP'li Ahmet Akın'dan geldi. Çarşamba günü Akın, İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek mevkidaşı Burak Akburak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede yerel seçimler dahil siyasetin sıcak başlıklarının memleket meselelerinin görüşüldüğü belirtildi.

        YAKINDA KILIÇDAROĞLU-AKŞENER GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

        İki kurmayın görüşmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir süre sonra bir araya gelebileceği belirtiliyor.

        #İyi parti
        #CHP
        #son dakika
        #Yerel seçim
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