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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Parti Meclisi, "Tüzük Kurultayı"nın tarihini netleştirecek

        CHP Parti Meclisi, "Tüzük Kurultayı"nın tarihini netleştirecek

        CHP Parti Meclisi (PM), 81 il başkanının yerel seçimlerden sonra yapılmasını istediği "Tüzük Kurultayı"nın tarihini netleştirmek için pazartesi günü toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:28
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        CHP'de tüzük kurultayı tarihi belli oluyor
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü ilk olarak saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) başkanlık edecek. CHP PM toplantısı da aynı gün saat 14.00'te Özel başkanlığında yapılacak.

        Özel'in sunumu ile başlayacak PM'de, ilk olarak daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alınacak.

        PM'nin en önemli gündem maddesi ise önceki yönetim tarafından kasım ayı sonunda yapılması planlanan ancak kararı alınmayan Tüzük Kurultayı olacak.

        CHP'de 14 Kasım'da bir araya gelen 81 il başkanının, yerel seçimlerden sonra yapılmasını istediği "Tüzük Kurultayı"nın tarihi bu toplantıda netleştirilecek.

        YENİ TÜZÜKTE NELER OLACAK

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin 4-5 Kasım'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda daha demokratik bir tüzük hazırlayacaklarını söylemişti.

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        Tarihinin PM'de netleştirilmesi beklenen kurultayda yapılacak değişiklikle, üye reformu gerçekleştirilecek.

        Mevcut mevzuatın getirdiği sınırlamaları aşacak şekilde her kademede seçimlerde doğrudan üyelerin etkin söz sahibi olacağı yöntemler geliştirilerek, "üye iradesi" partinin esası kılınacak.

        CHP'nin yeni tüzüğünde, genel başkanın tüm üyeler tarafından seçilmesi öngörülürken, mahalle, ilçe ve il kongrelerinde aktif üyelerin katılımı ile "çarşaf liste" usulü temel alınacak.

        Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının belirlenmesinde ise önseçim şartı getirilecek.

        FERMUAR YÖNTEMİ UYGULANACAK, PM SAYISI ARTACAK

        CHP'nin tüzüğünde yapılması planlanan diğer bir değişiklik ise kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılmasını sağlayacak yenilikler olacak. Parti organlarının seçiminde "fermuar yöntemi" uygulanacak. Böylece kadın, genç ve engellilerin parti yönetiminde eşit temsili sağlanacak.

        Yeni tüzükte, yasal nedenlerle belirlenmesi gereken yönetim ve delegasyonlar, nispi temsil ile oluşturulacak.

        Partinin en üst karar organı olan PM'nin üye sayısı da yeni tüzükle artırılacak. PM, her ilin büyüklüğüne uygun, en az bir temsilcisinin olduğu yapıya kavuşturulacak. MYK üyelerinin üçte ikisi PM tarafından seçilecek, Genel Başkan tarafından atanan MYK üyelerinin PM'den güvenoyu alması esas olacak.

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