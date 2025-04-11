CHP İstanbul il binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleriyle ilgili davanın duruşmasında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın savunmaları alındı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Kaftancıoğlu, eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

REKLAM advertisement1

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, parti meclisi üyeleri Bedirhan Berk Doğru ve Baran Seyhan da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Sanık Kaftancıoğlu, savunmasında, 2018 yılında CHP İstanbul İl Başkanı olarak göreve geldiğinde il binası ihtiyacı olduğunu belirtti.

Partiye il binası alımı için arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını ifade eden Kaftancıoğlu, "Türkiye genelinde Bir tuğla da sen koy isminde kampanya başlattık. Kampanyanın devam sürecinde il binası olabilecek özellikte bir bina bulduk, beğendik. Bina sahibiyle görüştük, anlaştık. Anlaşamadığımız tek konu 41 milyon lira bedelle almış olmamıza rağmen mülk sahibinin tapu kayıtlarında satış bedelinin daha düşük gösterilmesi nedenli talebiydi." dedi. Kaftancıoğlu, mülk sahibi çok ısrarcı olunca rayiç bedeli olarak 24 milyon lirada anlaştıklarını, paranın üstünü mülk sahibinin ofisinde elden teslim ettiklerini ve alım satım işlemlerinin gerçekleştiğini ifade etti. Bununla ilgili bağışlar alınırken ve verilirken makbuzlar düzenlendiğini öne süren Kaftancıoğlu, "Siyasi Partiler Kanununda bağış için bir limit belirtilmiştir. Bu limitin üzerinde bağış yapmak isteyenler yasal engel olduğu için yasanın öngördüğü kadarını kendisi yapar, fazlası için de yakınlarını, akrabalarını, dostlarını bağışçı olarak gösterir. Bütün partiler bunu yapmaktadır." iddiasında bulundu.

"BAĞIŞ ALMA VEYA VERME ŞEKLİNDE HERHANGİ BİR EYLEMİM OLMADI" Sanıklardan Fatih Keleş ise o dönemde CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptığını dile getirdi. Keleş, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özerin o dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Taşkın beni aradı, CHP İl binasının satımıyla ilgili olarak kampanya yaptıklarını, kampanya kapsamında toplanan bir miktar parayı avukatlık bürosunda satıcıya teslim edilmek üzere götürüp teslim etmemi istedi. Ben de parayı aldım, söylediği şekilde avukatlık bürosunda Özgür Nasa teslim ettim. Bağış alma veya verme şeklinde herhangi bir eylemim olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum." Cezaevine yeni girdiğini söyleyen Keleş, ayrıca savunmasını hazırlayamadığı gerekçesiyle süre talep etti. Başka suçtan tutuklu Tuncay Yılmaz da olay tarihinde Fatih Keleşin kendisine para dolu çantayı vererek avukatlık ofisine götürmesini istediğini, bu süreçte bağış alma veya verme gibi herhangi bir eyleminin olmadığını savundu.

Duruşmada sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istedi. Mahkeme, savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve Anayasa Mahkemesinin mali denetim raporunun bitip bitmediğinin sorulmasına hükmetti. Sanık avukatlarının davada durma kararı verilmesine ilişkin taleplerinin tutuksuz sanık Seval Adalının da savunmasının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Kasıma erteledi. İDDİANAMEDEN İddianamede, 11 Martta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirlenemeyen bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Bloktaki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019da CHPye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu kaydediliyor. İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılıyor.

Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğüne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliğinde 6 Kasım 2019da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019da tescil edildiği bildiriliyor. İddianamede, "Bir tuğla da sen koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanununda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediliyor. Siyasi Partiler Kanununun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir." bilgisi veriliyor.

İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibariyle bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin bağış kabul eden parti sorumlusu olarak kabul edilmesi gerekir." ifadeleri kullanılıyor. İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsünbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmazın da aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanununun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6şar aydan 1er yıla kadar hapis cezası isteniyor.