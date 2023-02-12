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CHP MYK toplantısı Hatay'da yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK Toplantısı Hatay'da yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında önlem alınması gerekirken zamanında talimatların verilmediğini, talimatların yerine getirilmediğini gördük" ifadelerini kullandı

Giriş: 12.02.2023 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP MYK toplantısı Hatay'da yapıldı
CHP MYK toplantısı Hatay'da yapıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yaptığı açıklamada, "Bazı şeyleri belki açık ve net konuşmak lazım. Genel başkan olduktan sonra en çok telaffuz ettiğimiz sözcük liyakatti. 27 buçuk yıl devlette çalışan ve daha sonra siyasete giren bir kişi için liyakatin devlet katında devlet yönetiminde ne kadar önemli bir kavram olduğunu hemen hemen her gittiğim yerde söyledim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Devlette yükselmek sıradan bir olay değildir. Devlette belli makamlara gelmek sıradan bir olay değildir. Önce pişersiniz önce deneyim kazanırsınız, sorunları görürsünüz aşama aşama yükselirsiniz.

Her yükseldiğinizde yerine yeni bir arkadaşınız gelir ve o arkadaşınız da o aşamayla yükselir. Dolayısıyla devlet memurluğundan başlayıp yükseldiğiniz her süre içinde deneyimi ve birikimi de beraber taşırsınız. Devlette liyakati yok ettiğimiz zaman devlette çürüme başlar. Çünkü tepeden getirdiğiniz bir kişi aşağıda bürokrasiyi de dağıtıyorsa ülke sorunlarına kilitlenemez ve sorunların ne olduğunu bilemez.

Bir sorunla karşılaştığında o sorunu nasıl çözeceğini de bilemez. Bugün bu felaket bize devlette çürümenin nelere mal olduğunu gösterdi. Kurtarılması gereken hayatlar kurtarılamadı. Zamanında önlem alınması gerekirken zamanında talimatların verilmediğini talimatların yerine getirilmediğini gördük. Devlet nefes almazsa sorunları çözemez. Devletin nefes alması demek her soruna bürokrasinin kilitlenmesi demektir. Sorun karşısında eğer bürokrasi sessizliğini koruyor ve bir yerden talimat gelip ancak harekete geçebiliyorsa o zaman devlet nefessiz kalıyor demektir. Devletimiz güçlü ama o güçlü devletimizin nefes alması lazım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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