CHP'de ön seçim şartları belli oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, partilerinin cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurularının 17 Şubat Pazartesi gününden 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacağını bildirdi.

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AA'da yer alan habere göre Binici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme adına hazırladığı "seçim yönergesi ve seçim takvimi" hakkında açıklamalarda bulundu.

Erken seçim taleplerini yinelediklerini belirten Binici, bu sürecin en önemli adımlarından birinin cumhurbaşkanı adaylarının örgüt denetiminde ön seçimle belirlenmesine ilişkin takvim olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 28 Ocak'ta cumhurbaşkanı adayını örgüt denetiminde ön seçimle belirleyeceklerini açıkladığını anımsatan Binici, 28 Şubat'a kadar CHP'ye üye olanların 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde oy kullanabileceğini kaydetti.

Binici, ön seçimi, demokrasinin ve özgürlüklerin hakim olacağı yeni bir gelecek için çok çok önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisinin, parti tüzüğünün 54. maddesinde yer aldığını belirterek, "Örgüt denetiminde önseçim tüzüğümüzde yer alan ve cumhurbaşkanı adayının saptanması için belirtilen yöntemlerden olan merkez yoklaması yönteminin, katılımcılık esası ve tüm üyelerimizin siyasi karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi anlayışıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı adayını gösterme ve sunmanın ise yasalar çerçevesinde belirlendiğine işaret eden Binici, "Örgüt denetiminde ön seçimle yaptığımız işlem, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun, Meclis Grubumuza yapacağı önerinin 1,6 milyon üyemizle paylaşılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi'nin detaylarını paylaşan Binici, şöyle devam etti:

"Yönergemizde cumhurbaşkanı adayımızın saptanmasında yapılacak örgüt denetiminde ön seçimin usul ve esasları tespit edilmiştir. Örgüt denetiminde ön seçim kararı parti meclisimizde, oy verme günü ve takvim detayları ise merkez yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. Ön seçim, örgüt gözetiminde ve genel merkezimizde kurulacak merkez kurul, illerde il kurulu ve her ilçede ilçe kurulu gözetim ve denetimi altında yapılacaktır. Gözetim ve denetim gizli oy, açık sayım, aday adaylarının temsilci ve gözlemcilerinin yer verileceği usullere göre yapılacak; şikayet ve itiraz süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde bu kurullarca yerine getirilecektir. Örgüt denetiminde ön seçimde kurulacak ilçe kurulları; ilçe başkanımızın başkanlığında, ilçe ve il yönetim kurulumuzun birer üye vereceği, kadın ve gençlik kollarımızın da birer üye vereceği toplam 5 kişiden oluşacaktır."

Binici, il kurulları ile genel merkezde kurulacak seçim başkanlığına ilişkin bilgi vermesinin ardından, "Örgüt denetiminde ön seçime, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, yani 28 Şubat 2025 günü mesai saati bitimine kadar üye olan tüm partililerimiz katılıp oy kullanabilecektir." bilgisini verdi. BAŞVURULAR 21 ŞUBAT'A KADAR YAPILABİLECEK Binici, cumhurbaşkanı adaylığı için Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar ile CHP TBMM Grubu'nun ez az 20 üyesinin imzasını alanların başvuruda bulunabileceğini dile getirdi. Milletvekillerinin birden fazla aday için imza verebileceğini aktaran Binici, "Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 17 Şubat Pazartesi gününden 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar genel merkezimize yapılacaktır. Genel sekreterliğimizce hazırlanan seçmen listeleri oy verme gününden 7 gün önce 3 gün süreyle askıya çıkarılacak, askı listelerine itirazlar merkez kurulca incelenerek karara bağlanacaktır. Adres değişikliği veya ikinci ikametgahında oy kullanmak isteyen üyelerimiz ise bu süre zarfında gerekli başvurularda bulunarak diledikleri adreste oy kullanabilecektir." ifadelerini kullandı. Binici, 41 günlük seçim takviminin de belirlendiğini aktardı. Buna göre, takvim şöyle işleyecek: "14 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanı Adaylığı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takvimi'nin ilanı, 17 Şubat Pazartesi: Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının oluşumunun başlaması, 18 Şubat Salı: Sandık sayısı, sandıklardaki seçmen sayısı ve sandık alanlarının belirlenmesi çalışmalarının başlangıcı, 21 Şubat Cuma: Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurularının ve seçim kurullarının tamamlanmasının son günü, 22 Şubat Cumartesi: Merkez Yönetim Kurulunca cumhurbaşkanı aday adaylarının ilan edilmesi ve aday adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi amacıyla kura çekilmesi, 24 Şubat Pazartesi: Ön seçimde kullanılacak oy pusulaların basımına başlanması, 28 Şubat Cuma: Ön seçimde oy kullanabilecek üye başvurularının son günü, 3 Mart Pazartesi: Oy kullanabilecek üyelere ilişkin seçmen listelerinin basımına başlanması, 13 Mart Perşembe: Basımı tamamlanan seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi,

14 Mart Cuma: Basımı tamamlanan oy pusulalarının ilçe başkanlıklarına gönderilmeye başlanması, 16 Mart Pazar: Seçmen listelerinin ilçe başkanlıklarınca askıya çıkarılması ve merkez kurulca sandık sayıları ile oy kullanma yerlerinin ilanı, 18 Mart Salı: Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi, 20 Mart Perşembe: Sandık kurulu üyeliği için aday adaylarının ya da temsilcilerinin bildirdiği isimler arasından ad çekme işlemlerinin yapılması ve sandık kurulu oluşumlarının tamamlanması. 21 Mart Cuma: Seçmen listelerine itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması. 23 Mart Pazar: Türkiye’de yaklaşık 4 bin sandıkta oy verme günü." "KATILIMIN YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE OLACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ" CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, oy verme gününden sonraki 4 gün ilçe, il ve merkez kurula itirazların düzenlendiğini, 27 Mart Perşembe ise tüm itirazların karara bağlanmasının son günü olarak ilan edildiğini, tüm süreci şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını kaydetti. Bir gazetecinin "tek adaylı bir yarış bekleniyor, tek aday olduğu için yeterli katılım bekliyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı. Ön seçimlerin CHP için önemli olduğunu, daha öncede bazı aday adaylarını bu yöntemle belirlediklerini, daha önceki ön seçimlere katılımların yüzde 54, 55 civarında olduğunu söyledi. Binici, "Biz katılımın yüzde 65'in üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Katılımın düşük olacağına ilişkin herhangi bir düşüncemiz yoktur." dedi.