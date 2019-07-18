CHP Afyonkarahisar'da kampa giriyor

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim sonuçlarının muhasebesini tamamladı. Oy geçişleri, kazanılan belediyeler, oyların arttığı ve azaldığı seçim çevreleri detaylarıyla analiz edildi. Şimdi sıra, yol haritasını netleştirmeye geldi. Bu kapsamda CHP'li 252 belediye başkanı kampa alınacak. 25-26-27 Temmuz'da, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek yerel yönetim kampının ilk gündem maddesi, genel merkez ile belediyeler arasında köprü olacak koordinasyon merkezinin oluşturulması. Yerel Yönetim Koordinasyon Merkezi'nin detayları, çalışma biçimi belirlenecek.

CHP'Lİ BELEDİYELER 7 İLKEYE UYACAK

Daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 7 ilke, detayları ve örnekleri ile belediye başkanlarına anlatılacak. Belde halkının ayrım yapılmaksızın kucaklanması, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapılması, yoksullara yapılan yardımlarda "insan onurunun gözetilmesi" gibi başlıkların eksiksiz yerine getirilmesi istenecek. Harcanan her kuruşun hesabının halka verilmesi, yönetici atamalarında ilk kriterin 'liyakat' olması da 7 ilke arasında. Ayrıca uyulacak bu başlıkların sayısının kampta 9'da çıkarılabileceği de belirtiliyor.

İSTİHDAM YARATACAK PROJELERE ÖNCELİK

Bir diğer önemli başlık Merkezi Hükümet ile CHP'li belediyeler arasındaki ilişki. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "uzlaşıdan uzak olunmaması" yönünde talimat vermişti. Ancak aksi durumlarda, yani belediyelerin faaliyetlerini aksatacak hamleler karşısında neler yapılabileceği de görüşülecek. CHP'li belediyelerin ortak çalışmalar yürüterek ekonomik engelleri aşması, çalışmaların da kamuoyu ile etkin şekilde paylaşılması istenecek. CHP Yönetimi ayrıca, istihdam yaratacak projelere de öncelik verilmesini isteyecek. Böylece ekonomideki olumsuz seyrin, yereldeki etkisi azaltılmaya çalışılacak.