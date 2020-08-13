İHA

Ankara'da, edinilen bilgiye göre 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 11 Ağustos´ta Sincan Açık Cezaevi'nden firar eden 41 yaşındaki Ecevit K., eski eşi A.O.’yu öldürmek için Yozgat’ın Sorgun ilçesine geleceğini kızı K.K.'ye telefonla bildirdi.

EŞİ VE KIZI KORUMAYA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre kızı K.K.'nin durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Sorgun ilçesinde ikamet eden A.O. ve kızlarını, koruma kararı ile güvenli başka bir şehre yerleştiren emniyet ekipleri, Sorgun’da kent güvenlik yönetim sistemi kameraları üzerinden çalışma başlattı.

ÜZERİNDEN EV ADRESİ ÇIKTI

Ekipler yaptıkları çalışmada firari Ecevit K.’nın Sorgun otogarına geldiğini belirledi. Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından izlenen firari Ecevit K. Cumhuriyet Caddesi’nde yakalandı. Yakalanan firarinin yapılan üst aramasında eski eşi A.O.´nun ev adresinin yazılı olduğu not bulundu.