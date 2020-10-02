Cenin pozisyonunda varile gömmüştü! Pınar cinayetinde flaş gelişme!

Gülçin Ayçe'nin haberine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27),16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
VARİLE KOYUP ÜZERİNE BETON DÖKTÜ
Jandarma tarafından yapılan detaylı soruşturmanın ardından genç kadının, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürülüp bir varile konulduktan sonra üzerine beton döküldüğü ortaya çıkmıştı. Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.
KARDEŞİ DE "DELİL KARARTMADAN" TUTUKLANDI
Muğla Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
"TEK BAŞINA YAPMADI DEMİŞTİM"
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise, "Tüm aşamalarda, bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini veya suç delillerinin gizlenme, yok etme, değiştirme aşamasında başka faillerin yardımı olduğunu söylemiştim” dedi.
Epözdemir, planlı organize bir süreç yaşandığını belirterek, "1.83 boyundaki maktulenin tek başına cenin pozisyonunda varile sokulması bile hayatın olağan akışına aykırı" diye konuştu.
"CİNAYET SAATİNDE ŞÜPHELİ ORADA"
Daha önce tutuklanan Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Epözdemir, "Cinayet saatinde Mertcan Avcı orada olduğu için bir cinayet şüphesi de yok değil. Soruşturmanın daha da genişleyeceği kanaatindeyiz" diye konuştu.
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