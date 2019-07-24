24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:
"Mike Pompeo ile telefon görüşmemizde Jeffrey'nin başkanlığındaki heyetin yeni öneriler getireceğini söylemiştim. ABD ile biliyorsunuz çekilmeyi koordine etmek için bir görev gücü oluşturduk. Burada ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Münbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik. Bu güvenli bölgenin derinliği ve buraları kimin kontrol edeceği konusu ve buralardaki YPG'lilerin nasıl çıkarılacağı konusu bizim için hassas olan 3 konu. Ortak devriyeler nasıl olur ve buralardaki üs konularını askerler görüşüyorlar. 2018 Haziran'da Pompeo ile Münbiç yol haritasını onayladık. En geç 90 günde bu yol haritasını tamamlayacaktık. Aradan 1 sene 1 ay geçti. Henüz daha Münbiç'te yol haritası uygulanmadı. Esasen bu anlamda bu model yine güvenli bölgeye taşınabilir. Ama bir oyalama olmaması gerekiyor. Daha önce Trump'ın ricası üzerine bölgeye harekatı durdurduk. Bize yönelik tehdit artıyor. Tehdit artınca harekat konusunda bir hazırlığımız oldu. Bir an önce güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız lazım çünkü bizim artık sabrımız kalmadı. Bir gün sonra o bölgeden Türkiye'ye bir taciz atışı geldi, biz bu tür saldırıları tolore edemeyiz. Güvenli bölge konusunda harekete geçmezsek biz Türkiye olarak görevini yapacağız.
Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi. Fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Temyiz davasından vazgeçmesi durumunda suçlamayı kabul etmiş olurdu. Bana göre doğrusunu yaptı. Biraz daha yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem dedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğruyu ve ülkesini savundu. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Tüm kurumlarımızla her zaman yanlarında olduk. Bir an önce Halkbank davasının da kapanması gerekiyor. "
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