Çarpıcı görüntü! Tabutları kızakla çektiler

İHA

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar küreme araçlarının giremediği bazı köylerde hayat adeta durdu.

İHA'nın haberine göre, kentin Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi.

KAMERALARA YANSIDI

Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı. Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı.