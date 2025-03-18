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        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı! MSB'den tarihi fotoğraflar, Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

        18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanırken, zaferde canlarını veren şehitler anılacak. Çanakkale Şehitler Abidesi önünde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni" düzenlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.03.2025 - 08:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:02
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        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
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        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenler için hazırlıklar tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait havadan çekilmiş tarihi fotoğraflarını paylaştı. Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacakken, şehitler için anma töreni düzenlendi.

        TÖREN DÜZENLENDİ

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törenler, 2. Kolordu Komutanlığı Karargah binası önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Bekir Abacı, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından çelenk bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

        Şehitliklerde devam eden törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Kaymakam Abacı'nın şehitlik anı defterinin imzalamanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen programda ise resim, şiir ve hikaye yarışmasında derece giren öğrenciler ile şiir dalında Türkiye ikinci olan Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ecrin Güncü'ye hediyeler verildi.

        Törenler, Gelibolu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Bir Destandır Çanakkale" konulu gösterisiyle tamamlandı.

        TARİHİ YARIMADA'DA TEDBİRLER ALINDI

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla araç trafiğiyle ilgili tedbirler alındığını duyurdu.

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        Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, programlar nedeniyle, yarın tarihi alan içinde kuzey bölgesinin (Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi, Bigalı Kalesi) ziyarete açık olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Kilitbahir-Alçıtepe ve Kabatepe-Alçıtepe güzergahlarında ulaşımın kontrollü sağlanacağı, Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programının sona ermesinin ardından tarihi alanın ziyarete açılacağı kaydedildi.

        MSB TARİHİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla, Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait havadan çekilmiş tarihi fotoğraflarını paylaştı.

        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir." dizelerine yer verildi.

        Harita Genel Müdürlüğünün arşivinden 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait Çanakkale Şehitler Abidesi'nin havadan çekilmiş fotoğraflarının sunulduğu paylaşımda, "Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.