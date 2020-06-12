AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurdukları paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını 400 bin TL dolandırdıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

49 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

AA'da yer alan habere göre operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlikle yakalanan, suç örgütü lideri S.O.'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ile 51 bin lira ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ VE 2 ADAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.S, T.U. ile S.O, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.