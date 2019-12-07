Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul'da eğlenmek için erkek arkadaşı ile Kumkapı’ya giden hemşire Nazan Dedeoğlu (23),16 Nisan 2018 tarihinde üst geçitten atlayarak intihar etmişti. Olay sırasında yanında erkek arkadaşı U.B.Y. bulunuyordu.

POLİS TUTANAĞINI İMZALAMADI

Hastaneye kaldırılan Nazan Dedeoğlu hayatını kaybetti. Hastaneye gelen polis ekibi tarafından hazırlanan tutanakta, Nazan Dedeoğlu’nun üst geçide çıktığı erkek arkadaşı U.B.Y’nin ise aşağıda kaldığı ve "Atlar mısın? Atamaz mısın?" şeklinde tartıştıkları yönünde ifadeler yer aldı. Ancak bu tutanak U.B. Y., tarafından imzalanmadı.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.B.Y. hakkında asliye ceza mahkemesi’nde “İntihara yönlendirme” suçundan dava açıldı. Yargılama aşamasında ifade veren U.B.Y., "Eğlence mekanından eve gitmek için ayrıldık. Üst geçidin bulundu yere gittik. Taksiyle eve gidecektik. Nazan üst geçidin orta kısmına oturdu. Kalkmak istemedi. Kendisini çekiştirip yürütmek istedim. Kalkmadı.

"ATLAYAMAZSIN ATLARSIN' DEMEDİM"

Ben üst geçitten indim. Nazan’a inmesini söyledim. Kafamı çevirip baktığımda Nazan’ı korkuluklara sarılı vaziyette gördüm. İki üç basamak üst geçide doğru çıktığım sırada Nazan kendini bıraktı ve yolun orta şeridine sırt üstü düştü. Kesinlikle Nazan’a 'Atlayamazsın, atlarsın' diye bir konuşma yapmadım” dedi.

POLİS TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olayla ilgili olarak tutanağı hazırlayan polislerden B.U., duruşmada tanık olarak dinlendi. Polis memuru B.U., “Yüksekten düşme olduğuna ilişkin anons geldi. Biz daha sonra hastaneye intikal ettik. Tutanak içeriği doğrudur. Biz olay yerine gittiğimizde kimse yoktu. Sanığı hastanede gördüm. Ağlıyordu. Tutanakta belirtilen sözleri kendisi söyledi. İmzadan imtina ettiği için de imzası alınmamış olabilir” dedi.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, davayı geçtiğimiz eylül ayında karara bağladı. Sanık U.B.Y.’nin maktulü intihara yönlendirdiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

Nazan Dedeoğlu’nun ailesi karara, 9 Ekim’de Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti. Söz konusu ölümün ciddi manada şüpheli olduğunu belirtilen itiraz dilekçesinde, “Olayın sanki intiharmış gibi kapatılması ve sanığın askerlik yapacağı gerekçesiyle adli kontrolünün kaldırıldığı halde askere dahi henüz gitmediği iddiaları mevcutken araştırılmasını talep ettiğimiz hiçbir hususun araştırılmadan sanığın intihara teşvik ve yönlendirme suçu ile açılan davadan da beraat etmesi açıkça usul ve yasaya aykırıdır” denildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İSTENİLMEDİ

Restorandan olay yerine kadar hiçbir kameranın görüntüsünün istenilmediği, sanık ile Nazan Dedeoğlu’nun olay yerine kadar kavga ederek mi geldikleri yoksa sanığın anlatımı gibi her şeyin bir anda mı geliştiğinin dahi araştırılmadığı öne sürüldü. Nazan Dedeoğlu’nun telefonunun halen bulunamadığı bu sebeple sanıkla ve arkadaşlarıyla arasında geçen mesajlaşma kayıtları ve fotoğraf galerisine ulaşılamadığı belirtildi.

SANIĞA CEZA VERİLSİN TALEBİ

Dedeoğlu Ailesi'nin avukatı tarafından verilen itiraz dilekçesinde, Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının kaldırılması ve sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.