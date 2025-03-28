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        Haberler Gündem Güncel Son dakika Bursa haberleri: Açıkta bırakılan mangal detayı! Uludağ'daki faciada gözaltılar var! Uludağ'daki otel yangını faciasında gözaltılar var! | Son dakika haberleri

        Açıkta bırakılan mangal detayı! Uludağ'daki faciada gözaltılar var!

        Milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın yaşamını yitirdiği Uludağ'daki otel yangını faciasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında açıkta bıraktıkları mangal nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları da yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:25
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        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
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        Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre 1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

        İŞLETMECİ FİRMANIN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA

        Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

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        Yahya Usta
        Yahya Usta

        Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

        Berkin Usta
        Berkin Usta

        Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

        Ağır yaralanan Fikriye Usta
        Ağır yaralanan Fikriye Usta

        ANNE AĞIR YARALANDI

        Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü T.D. gözaltına alınmıştı.

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