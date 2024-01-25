cBursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Bursa'da 3 yaşındaki bir çocuk evde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yasir A. adlı çocuğun vücudunda ise darp izlerine rastlanıldı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle soruşturma başlatıldı.
AA'da yer alan habere göre Ahmet ve Yüsra A. çiftinin 3 yaşındaki oğulları Yasir A'nın fenalaştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
ANNE VE BABANIN İFADESİ ALINDI
İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu. Vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından annesi ve babasının ifadeleri alındı.
Ayrıca, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan çiftin evinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.