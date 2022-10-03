Sonbahar işte budur

SON DAKİKA! Bu hafta hava nasıl olacak? - 3 Ekim- 10 Ekim haftası

Bu hafta Türkiye’de sonbahar sıcaklıklarında, güneyde yine yaza daha yakın geçecek. Marmara ve Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusu bu haftanın geceleri ve sabah erken saatleri yağmur görebilecek.

Orta ve Doğu Karadeniz’de olanları sağanak şeklinde ve 5 Ekim Çarşamba günü kıyı Karadeniz’de kuvvetli yağışlara dikkat edilmeli yine bazı taşkınlar yaşanabilir.

İstanbul’un sabah serinliği dinçlik veriyor. Hava İstanbul’da ara sıra görünen zayıf yağmurlar ve gri gökyüzüyle, ardından açan güneş ve yüzümüzü ısıtan enerjisiyle güzel bir sonbahar havasına döndü.

Ankara’da çarşamba ve perşembe günleri gün ortası yağmur ihtimali var fakat zayıf yağmur geçişleri halinde olacak, Başkent'te yağmurlu saatler uzun değil. Haftanın çoğu parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Perşembe haftanın en soğuk günü olacak görünüyor.

Ege’de hafta az bulutlu ve bol güneşli geçerken İzmir yağmuru özledi. İzmir ve Muğla çevresinde gece 14°C’ye düşen hava üşütebilir. Gün içinde ise neredeyse yaz havası geri dönüyor ve kıyılar 27°C’ye kadar ısınıyor.

Yağmura hasret Güneydoğu’da ise önümüzdeki hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) yağmur olasılıkları beliriyor, 8-9 Ekim gibi Orta Akdeniz üzerinden yağışlı bir sistem üzerimize gelebilir ve Adana dahil Doğu Akdeniz’de yağmurlar görebiliriz bunu takip ediyoruz. Hepimiz için iyi bir hafta olsun.