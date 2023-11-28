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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

YEMEKLİ FOTOĞRAF DA DOSYADA

Tutuklanan Dilan Polat’ın sosyal medya hesabında çektiği yemekli bir fotoğraf karesi savcılık tarafından soruşturma dosyasına konuldu. Paylaşılan fotoğraf karesi, Dilan Polat'ın arkadaşlarım dediği kişilerle toplu yemek yenilirken çekilmiş. Engin Polat’ın da yer aldığı fotoğraf karesinde yer alan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

12 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI TALEBİ

Yapılan çalışmalar sonucu fotoğraf karesinde kimlikleri tespit edilen 12 kişi hakkında yurt dışı yasağı talep edildi. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ" ŞEKLİNDE NİTELEMİŞTİ

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki fenomenler tespit edildi. Fotoğrafta, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta tespiti yapılan fenomenler için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.