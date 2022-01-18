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Boşanmaya 1 gün vardı! Sokakta vahşet!

Son dakika haberine göre Adıyaman’da, boşanma davası öncesinde kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanan 2 çocuk annesi Canan Işık (25) hayatını kaybetti. Katil zanlısı M.I'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı

18.01.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cani koca! Sokak ortasında kanlı infaz
Boşanmaya 1 gün vardı! Sokakta vahşet!
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İHA

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 111 Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Canan Işık (25), ile boşanma aşamasında oldukları öğrenilen M.I., ile aralarında boşanma meselesinden dolayı tartışma çıktı.

SOKAKTA DEFALARCA BIÇAKLADI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre bu esnada M.I., çocuklarının annesi olan Canan Işık’ı sokak ortasında defalarca bıçakladı.

KATİL KOCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Vatandaşların araya girmesi ve zanlıyı kovalamasıyla M.I., olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Canan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Canan Işık burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan Işık’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

BOŞANMA DAVASINDAN 1 GÜN ÖNCE

Kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak katledilen Canan Işık’ın, bugün boşanma davasına katılacağı öğrenildi. Çocuklarının annesini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren M.I'nın kaçma anı ise iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS, KAÇAN KOCAYI ARIYOR

M.I'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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