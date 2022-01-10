Dövüp bıçaklayan kocaya linç!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 26 Aralık günü meydana geldi.
İddiaya göre, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan Veysel A. (52), anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.’ya (50) şiddet uygulamaya başladı.
ŞİDDETİN ARDINDAN BOŞANMAK İSTEDİ
İHA'da yer alan son dakika haberine göre sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.
KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLA YARALADI
Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.’yi bıçakla yaraladı.
SOKAKTA TAŞ VE SOPALARLA DARP
Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.’nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darp edildi.
LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERALARA YANSIDI
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 zanlı şahsa vurmaya devam etti. Dayakçı kocaya linç girişiminin ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
DAYAKÇI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
KAYINBİRADERİN DURUMU CİDDİ
Tedaviye alınan Veysel A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü. Zanlılar serbest kaldı. Dayak yiyen koca ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
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