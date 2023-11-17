Bolu Dağı Tüneli çıkışında 10 Temmuz 2023 tarihinde heyelan olan bölgede gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak akması yaşandığını belirten Kılıç, "Şu anda bölgede heyelan olmadı. Yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı" dedi.