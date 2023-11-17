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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti kapalı! İşte son durum

        Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti kapalı! İşte son durum

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:22
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          Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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          Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

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          Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinde trafiği kapattı.

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          Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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          Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği ekiplerinin güvenlik tedbirlerinin aldığı bölgeden araç geçişine izin verilmiyor.

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          Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri de akmaların olduğu alana gelerek incelemede bulundu.

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          İnceleme sonucunda otoyolun İstanbul istikametinin sabaha kadar kapalı olmasına karar verildi.

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          VALİ KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

          Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Avcı ile Bolu Dağı Tüneli kesimine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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          Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda bölgede yaşanan bir heyelan olmadığını, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikametinin İstanbul çıkışını geçtikten sonra yolun sağ tarafında toprak akmasının meydana geldiğini kaydetti.

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          Bolu Dağı Tüneli çıkışında 10 Temmuz 2023 tarihinde heyelan olan bölgede gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak akması yaşandığını belirten Kılıç, "Şu anda bölgede heyelan olmadı. Yola akan su ve toprak bulunuyor. Ekiplerin incelemesinin sonucunda trafik güvenliğin sağlanması amacıyla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatma kararı alındı" dedi.

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          ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

          Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

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          Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.

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          Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.

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          Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.

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