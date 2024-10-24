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        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi: TUSAŞ saldırısının sorumluları hesap vermeli | Dış Haberler

        BM Güvenlik Konseyi: TUSAŞ saldırısının sorumluları hesap vermeli

        BM Güvenlik Konseyi, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınayarak, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:54
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        BM Güvenlik Konseyi: TUSAŞ saldırısının sorumluları hesap vermeli
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınayarak, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

        15 üyeli BMGK, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, BMGK üyelerinin, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilerek, yaralılara acil şifalar dilendi.

        "BMGK üyeleri, terörizmin her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğunu ifade etmektedir." denilen açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği bildirildi.

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        Açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri, destekçileri ve düzenleyicilerinin adalete teslim edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tüm üye ülkelere, bu çerçevede uluslararası hukuk ve BMGK kararları uyarınca Türk hükümetiyle etkin işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.

        Her türlü terör faaliyetinin suç olduğu ve hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bunların kim tarafından, nerede ve ne amaçla yapıldığının önem taşımadığı kaydedildi.

        Açıklamada, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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