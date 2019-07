Altın Küre ödüllü; en çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında hayatını kaybetti.

İkonik kötü adam rolleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan Hollandalı oyuncunun geçen Cuma, Hollanda’daki evinde kısa süreli bir hastalık geçirdiği ve ardından hayatını kaybettiği doğrulandı.

Hauer, dün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.

RUTGER HAUER KİMDİR?

Rutger Hauer Hollandalı, Altın Küre ödülü kazanmış aktördür. En çok Blade Runner, The Hitcher, Ladyhawke, The Blood of Heroes ve Batman Begins filmlerindeki rolleri ile tanınır.

Hauer, Hollanda'nın Breukelen kentinde doğdu. Anne-babası Arend ve Teunke'nin iksi de drama öğretmeniydi. Kendi kaiyerleri ile çok meşgul oldukarıda Rutger ve üç kızkardeşini dadıları büyüttü. Rutger 15 yaşında denize kaçtı ve ir yılının gemide yaşayarak geçirdi. Sonraki üç yılda elektrikçilik ve marangozluk gibi çeşitli işlerde çalıştı. Floris adlı 1969 yapımı televizyon dizisindeki rolü ile oyunculuğa başladı. Kariyerinin yönü, Paul Verhoeven'in Turkish Delight (1973) filminde başrolü alması ile değişti. 1981 yılında, Sylvester Stallone'nin başrolde oynadığı Nighthawks filmindeki psikopat ve soğukkanlı terörist Wolfgar rolünü oynadı ve ilk kez bir Amerikan yapımı filmde rol aldı. Ertesi yıl kült bilim kurgu filmi Ölüm Takibi'nde replicant Roy Batty'yi oynadı. Rutger Hauer sıkı bir çevreciydi.