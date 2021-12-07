Bisikletçi Umut'u öldüren kazada 6 yıl hapis talebi!

DHA

Başkentte geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi.

ASLİ KUSURLU ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Raporda Çağdaş Şenyüz'ün ise alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Şenyüz hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 2´nci duruşmasına, tutuksuz sanık Çağdaş Şenyüz ve tarafı avukatları katıldı. Dosyaya giren evrakın okunmasının ardından söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, kaçma şüphesinin olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talebi reddetti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.