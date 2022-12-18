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Kadın cinayetleri bitmiyor! İki kara haber

Türkiye iki kara habere daha tanık oldu. Eskişehir'de Hasan F., kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurarak öldürdü. Denizli'de de Murat Tortop, tartıştığı karısı Hülya Tortop'u bıçakla hayattan kopardı

Giriş: 18.12.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Biri Denizli biri Eskişehir'den VAHŞİ CİNAYETLER! İki kara haber...
Biri Denizli biri Eskişehir'den! İki kara haber
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Genel

Eskişehir'de Hasan F. (21), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu´nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hasan F., "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi.

DHA'nın haberine göre, Tepebaşı ilçesinde oturan Hasan F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3´üncü katındaki dairede buluştu.

Hasan F., Çolakoğlu´nun kendisini aldattığını öne sürdü. Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu´nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

SEVGİLİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu´nun sevgilisi Hasan F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı Hasan F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Ayşenur Çolakoğlu´nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: DHA

DENİZLİ'DE DE KAN DONDURAN CİNAYET

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde de tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Fotoğraf: İHA

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHA

Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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