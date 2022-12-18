Biri Denizli biri Eskişehir'den! İki kara haber

Son dakika: Biri Denizli biri Eskişehir'den VAHŞİ CİNAYETLER! İki kara haber...

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Eskişehir'de Hasan F. (21), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu´nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hasan F., "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. DHA'nın haberine göre, Tepebaşı ilçesinde oturan Hasan F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3´üncü katındaki dairede buluştu. Hasan F., Çolakoğlu´nun kendisini aldattığını öne sürdü. Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu´nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA SEVGİLİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu´nun sevgilisi Hasan F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı Hasan F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Ayşenur Çolakoğlu´nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: DHA DENİZLİ'DE DE KAN DONDURAN CİNAYET Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde de tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Fotoğraf: İHA AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHA Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.