Biri 3 diğeri 2 yaşında! Kahreden haber!

DHA

Son dakika haberler... Diyarbakır'da, dün öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.

TORUNLARINI SEVİP İÇERİ GİRDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Diyarbakır´da oturan 2 kız kardeş, babaları Mehmet Şah Nesne´ye misafirliğe gitti. Torunları Zilan Orcan (3) ile Melik Amed´i (2) bir süre seven Nesne, daha sonra kızlarıyla eve girdi.

ÇOCUKLARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Zilan ve Melik de avluda oynamaya başladı. Kısa süre sonra çocuklarından haber alamayan aile dışarı çıktı. Çocukların evin yakınında bulunan içi su dolu çukura düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, çocukları kurtarmaya çalıştı.

İKİ ÇOCUK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklar, Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

KUZENLER HAYATLARINI KAYBETTİ

Doktorların müdahalesine rağmen kuzenler hayatını kaybetti. Cansız bedenleri morgdan alınan Zilan ve Melik, sabah saatlerinde Diyarbakır'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.