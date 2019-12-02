DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi bir kadın cinayetine tanık oldu. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ceylan O. (26) ve Yunus O. çifti boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocukları ise babada kaldı. Ceylan O. ve eşi Yunus O. dün akşam üstü sokakta karşılaşınca tartıştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü.

KARISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Yunus O., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eşi Ceylan O.'yu yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.

KAÇAN KOCAYI CİNAYET BÜRO YAKALADI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ceylan O.'yu Gaziemir Nevvar-Salih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yaklaşık 2 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, eşini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren cinayet zanlısı kocası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yunus O., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.