Bir ay önce bıçaklamıştı! Korkunç son!

İstanbul'da dün saat 18.30 sıralarında Sarıyer Kumköy Kilyos Caddesi üzerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusu olan İsmail Aktaş (62) ve Alican Samur (24) oturdukları müstakil evlerin ortak kullanılan avlusunda sözlü tartışmaya başladı.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI
İHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu öğrenilen İsmail Aktaş yaşanan sözlü tartışma sonrası evinde bulunan av tüfeğiyle İsmail Aktaş’a ateş etti.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yerde yatan Alican Samur’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yapılan kontrollerde Samur’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Açılan ateş sonucu Alican Samur hayatını kaybederken İsmail Aktaş ise kayıplara karıştı.
CANSIZ BEDEN ADLİ TIPA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı avluda uzun süre inceleme yaptı. Kurşunların hedefi olan Samur’un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası cenaze arabasıyla Adli Tıp’a kaldırıldı.
BİR AY ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER
Aralarında husumet olan ve kapı komşusu olduğu öğrenilen İsmail Aktaş ve Alican Samur’un 1 ay önce kavga ettiği öğrenildi.
BIÇAKLA YARALAMIŞ
Yaşanan kavgada ise İsmail Aktaş, Alican Samur’u bıçakla yaraladı. İsmail Aktaş olaydan bir ay sonra ise evin önünde tartıştığı genç komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma ekiplerinin kaçan şahısı arama çalışmaları sürüyor.
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