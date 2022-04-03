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Balıkesir'de çifte vahşet! Bilge ve oğlunun ölümünde korkunç sözler
Son dakika haberine göre Balıkesir'de dün gece tam bit vahşet yaşandı. Kentin Susurluk ilçesinde uyuşturucu kullandıktan sonra silahla eşi Bilge Akça (33) ve oğlu Muhammet Tahir'in (4) ölümüne, kendisi ve kızı E.A.'nın (11) yaralanmasına neden olan Fatih Akça'nın (40) ifadesi ortaya çıktı. Korkunç olayda zanlı ifadesinde, önce tabancayla daha sonrada tüfekle canına kıymak istediğini, eşinin ve kızının kendisine engel olmak istemesi sonucu olayın yaşandığını söyledi. Olayda yaralanan E.A. da, "Annem babamın elindeki tabancayı almak istedi. Silah ateş alınca annem ve kardeşim öldü. Babam bu kez tüfekle intihara teşebbüs etti. Ben engel olmak isteyince tüfek patladı, ikimiz de yaralandık" dedi
Son dakika... Korkunç olay, Susurluk ilçesinde dün meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, üst katında oturup alt katında keçileri beslediği evinde saat 16.00 sıralarında eşi Bilge Akça ile tartıştı.
DHA'nın haberine göre, uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre tabanca ile intihara kalkıştı. Eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti.
ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Hayati tehlikeleri bulunmayan kollarından yaralı baba ile kızı Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı (8) bularak yakınlarına teslim etti. Cenazeler, savcının talimatıyla Susurluk İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
'BİRKAÇ AY ÖNCE BACAĞIMDAN VURULDUM'
Olay günü uyuşturucu kullandığı öne sürülen Fatih Akça, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Ben birkaç ay önce bacağımdan vurulmuştum. Doktorlar ameliyatla bacağıma platin koymuşlardı. Rahat hareket edemiyordum. Eve gelip intihar edecektim. Tabancamı çıkardım. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi. Canıma kıyacağımı söyleyince tabancayı almak istedi. Yaşanan arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan iki kurşun Bilge ve oğlumun ölümüne neden oldu. Daha sonra ayağımdaki platin nedeniyle yere düşen tabancayı alamayınca tüfekle canıma kıymak istedim. Bu kez kızım bana engel olmak istedi. Silah bir kez daha ateş alınca saçmalar ikimizin yaralanmasına yol açtı" dedi.
'ENGEL OLMAK İSTEDİM'
Hastanede psikolog eşliğinde ifadesi alınan E.A. ise, "Eve gelen babam annem ile tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir kanlar içerisinde kaldı. Yere düşüp, öldüler. Yere düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Ben engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık" dedi.
EŞİNE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Bu arada Fatih Akça'nın daha önce şiddet uyguladığı için eşi Bilge Akça'nın şikayeti üzerine tutuklanıp 4 ay cezaevinde yattığı, daha sonra tahliye olunca yakınlarının devreye girmesiyle barıştıkları öğrenildi. Bilge Akça ie oğlunun bugün Susurluk'ta toprağa verilmesi bekleniyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Balıkesir'de Bilge ve oğlunun ölümüne neden olan Fatih Akça'dan korkunç sözler!/son-dakika-bilge-ve-oglunun-olumunde-korkunc-sozler-3397104
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