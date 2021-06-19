Çifte cinayetten önce internetten neyi araştırmış?

Belçika'nın Herstal kentinde yaşayan Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur, 24 Mart 2018'de evlerinde ölü bulundu. Emine Yağmur ile dini nikahla birlikte yaşayan Beytullah Altuner, olayın ardından Ankara'da Belçika Büyükelçiliği önündeki görevli polislere teslim olarak, cinayetleri itiraf etti. Altuner, kendisini aldattığını ileri sürdüğü Emine Yağmur ile annesini bıçaklayarak, öldürdüğünü söyledi.
DHA'nın haberine göre, mahkemece tutuklanan Beytullah Altuner, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Altuner, 17 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, "Plan yaparak öldürmedim. Eve çocuğumu görmek için gittim. Emine ve annesi Fatma Yağmur bana hakaret etti. Olay öncesinde de beni aldattığı kişi ile çekildiği uygunsuz fotoğrafları gönderdi. 'Çocuğunu göremeyeceksin, çocuğunun babası sen olamayacaksın' şeklinde mesajlar yazıyordu. Benim tek derdim kızımı alıp Türkiye´ye dönmekti. Böyle olsun istemezdim. Ağır tahrik altında aniden gelişen olaylar sonucu cinayetleri işledim. Pişmanım. Merhametinize sığınıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Altuner'e, 2 kişiyi 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.
Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın savunmasında, Emine Yağmur´un kızlarını kendisine göstermemesi, kendisine yönelik ağır hakaretler içeren mesajlar göndermesi nedeniyle ağır tahrik altında bir anda işlemiş olduğunu söylese de dosya kapsamında elde edilen delillerden bunun inandırıcı olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. Kararda, "Sanığın Emine Yağmur´a yönelik hakaret ve tehdit içerikli gönderdiği mesajların sabit olduğu, Facebook'ta bir grupta 'Belçika'da bir suç işleyip Türkiye'ye kaçsam Türkiye seni Belçika'ya veriyor mu' diye paylaşım yaptığı görülmüştür" denildi.
Bu deliller ışığında, sanığın cinayeti anlık öfke sonucu işlemediği ve daha önce tasarladığının hatta ayrıldıkları 2017 yılının Mayıs ayında karar verdiğinin anlaşıldığı belirtilerek, "Sanık bu kararından makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhsal dinginliğe rağmen sebat ve ısrarla Fatma ve Emine Yağmur´u öldürmeyi planlamış, olay gecesi de iş yerinden aldığı bıçak ile evlerinde yokken gizlice evlerine girmiş, eve geldiklerinde de Fatma´yı 11 kez, Emine´yi de 13 kez bıçaklayarak öldürdüğü noktasında şüphe yoktur" denildi.
Kararda, sanığın cinayetleri tasarlayarak işlemesi, fiilden sonraki ve mahkemede yapılan yargılama sürecindeki davranışları, olayın işleniş biçimi ve vahameti göz önünde bulundurarak, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis hükmü kurulduğu ve ayrıca kararda takdir indirimi uygulanmadığı belirtildi.
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