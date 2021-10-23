Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Beyoğlu'nda dün restoranın önünde bekleyenlere yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Silahlı saldırı alınan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, restoran önünde bekleyenlerin üzerine seyir halindeki bir otomobilden ateş açılıyor.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde, seyir halindeki otomobilden restoran önünde bekleyenlerin üzerine ateş açılıyor. Silahlı saldırganlar kaçarken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kubilay Berk Küçükaslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarından kaçan saldırganların eşkalini belirledi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.