Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesine ilişkin, "En son Buenos Aires’te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi” açıklamasına Beyaz Saray’dan yanıt geldi.

Açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda sadece bir bakacağını söyledi" İfadesine yer verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Trump, Erdoğan'a sadece gözden geçireceğiz dedi" açıklamasını yaptı. Sanders, süreçle ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.