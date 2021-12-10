'Beyaz kod' bu kez diş hastanesinde! Hekime saldırıp kaçtı

Olay, saat 13.30 sıralarında Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi polikliniğinde meydana geldi. Diş hekimi Dr. Özlem Daracı Taşçı ile hasta U.İ. arasında muayene esnada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında U.İ, Taşçı'yı darbederek hastaneden ayrıldı. Taşçı ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dr. Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 'beyaz kod' verilmesi üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlıyı Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için polis merkezine götürüldü.