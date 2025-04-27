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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Beşiktaş'ta yaşandı! Trafikte tartışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Beşiktaş'ta yaşandı! Trafikte tartışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        İstanbul Beşiktaş'ta 27 yaşındaki motosikletli Muhammed Emin Aydoğdu, akan trafikte otomobil sürücüsü 21 yaşındaki Mustafa Emir K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında dengesini kaybedip düşen Aydoğdu kaldırıma ve yön levhasına çarptı. Kazada ağır yaralanan Aydoğdu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:50
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        Beşiktaş’ta trafikte motosikletiyle caddede ilerlediği sırada otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. (21) ile tartışan Muhammed Emin Aydoğdu (27) dengesini kaybedip yere düştü. Kaldırıma çarparak savrulan ve kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada kaldırımda bulunan yön levhasının çarpmanın şiddetiyle hasar gördüğü, sürücü Aydoğdu'nun ise levhaya çarparak ağır yaralanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre caddede motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, otomobilliye trafikte seyreden Mustafa Emir K. ile tartışmaya başladı.

        Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

        TRAFİKTE TARTIŞIRKEN KAZA YAPTI

        Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Aydoğdu’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu’nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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