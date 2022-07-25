Beklenen ayrılık gerçekleşti... Beşiktaş ve Rangers, Rıdvan Yılmaz transferlerini resmen duyurdu. Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Rıdvan için Rangers'ın bonuslarla beraber 6.2 milyon euro ödeyeceğini de belirtti.

Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel , 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."