Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere 25 Ekim’de akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmişti. Bu kez benzine zam yapıldı. 1 lirayı aşan zam sonrası ‘’Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları...