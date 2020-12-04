AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre, salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanmaya başlandı.

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