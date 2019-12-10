Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, izmir, Çanakkale, Tekirdağ, Manisa, Kırklareli ve Bursa'da hissedildi. İşte 10 Aralık son depremler listesi

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!

Kandilli Rasathanesi 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. Bursa, Manisa, İzmir, Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü. Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Afad ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Kandilli'nin açıklamasına göre 23.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Öte yandan AFAD, emniyet ve jandarmaya deprem sonrası can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar bildirimi ulaşmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 10 ARALIK 2019

2019.12.10 23:24:05 39.4500 27.9000 11.4 -.- 4.5 -.- MERKEZ-BALIKESIR 2019.12.10 23:14:02 39.4492 27.9355 7.7 -.- 5.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) 2019.12.10 22:13:15 39.5493 24.1815 21.3 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN 2019.12.10 22:13:13 39.5500 24.0300 96.9 -.- 3.5 -.- AEGEAN SEA Otomatik 2019.12.10 21:33:02 37.7748 35.1837 10.4 -.- 1.0 -.- DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) İlksel 2019.12.10 21:23:39 40.7275 29.0003 7.4 -.- 2.2 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.12.10 19:08:12 39.5663 26.0017 7.9 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.10 18:44:50 36.9677 28.2493 11.2 -.- 1.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.12.10 17:53:21 41.1460 33.3710 29.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-ARAC (KASTAMONU) İlksel 2019.12.10 17:34:55 39.4117 36.7568 10.4 -.- 2.0 -.- KARALAR-(SIVAS) İlksel 2019.12.10 17:29:54 36.0277 27.2463 8.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.10 17:18:03 36.1402 27.4727 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.10 16:10:22 37.1652 37.1428 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

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