Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Güler'den kara kutu açıklaması

        Bakan Güler'den kara kutu açıklaması

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.11.2025 - 20:32 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Güler'den kara kutu açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.

        Güler, kazaya ilişkin, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C130'ları 1957'den beri kullanıyoruz. 1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibarıyla güvenli bir uçak." bilgisini paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa