2022'de 3 bin 982 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 yılında yurt içinde ve Irak ile Suriye'de toplam 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, 2022 yılına ilişkin bilgileri paylaştı.

Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" dedi.

Bakan Akar, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" bilgisini verdi.